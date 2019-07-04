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На Донбассе умер раненый под Марьинкой боец

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 16:27
На Донбассе умер раненый под Марьинкой боец
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Военный получил тяжелые ранения

В зоне ООС на Донбассе в четверг, 4 июля, умер украинский военнослужащий Эдуард Лобода, который был ранен под Марьинкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

На Донбассе умер раненый под Марьинкой боец

В пресс-центре отметили, что боец ООС получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания.

"Командование объединенных сил приносит соболезнования семье и близким старшего солдата Эдуарда Лободы, который сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений, полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе в четверг, 4 июля, в результате обстрелов боевиков получил ранение украинский военнослужащий.

Как писало РБК-Украина ранее, ситуация на Донбассе за прошедшие сутки, 3 июля, обострилась - в результате обстрелов боевиков были ранены 5 украинских военнослужащих. Так, вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм.

Добавим также, 2 июля боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров-медиков. Начато уголовное расследование, полиция квалифицировала дело как "террористический акт".

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