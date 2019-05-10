На Донбассе в пятницу без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 7 раз обстреляли украинских военных

В зоне ООС на Донбассе в пятницу, 10 мая, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

Так, с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка;

из автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции четыре раза:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм - у города Попасная;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - указано в сообщении.

Напомним, в течение 9 мая боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военный операции Объединенных сил.

Как писало РБК-Украина, в мая в зоне ООС на Донбассе вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, четверо получили ранения.