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На Донбасі у п'ятницю без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 18:31
На Донбасі у п'ятницю без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 7 разів обстріляли українських військових

У зоні ООС на Донбасі у п'ятницю, 10 травня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

Так, від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донбасі у п'ятницю без втрат серед українських військових

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу села Новомихайлівка;
  • з автоматичних станкових гранатометів - біля міста Авдіївка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики обстріляли українські позиції чотири рази:

  • двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новозванівка;
  • з мінометів калібру 120 мм - біля міста Попасна;
  • з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новгородське.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 9 травня бойовики на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню, у результаті чого був поранений один військовий операції Об'єднаних сил.

Як писало РБК-Україна, у травня в зоні ООС на Донбасі збройні формування РФ 11 раз порушили режим припинення вогню, у результаті чого один український військовий загинув, четверо отримали поранення.

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