На Донбасі у п'ятницю без втрат серед українських військових

Бойовики 7 разів обстріляли українських військових
У зоні ООС на Донбасі у п'ятницю, 10 травня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.
Так, від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики обстріляли українські позиції чотири рази:
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 9 травня бойовики на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню, у результаті чого був поранений один військовий операції Об'єднаних сил.
Як писало РБК-Україна, у травня в зоні ООС на Донбасі збройні формування РФ 11 раз порушили режим припинення вогню, у результаті чого один український військовий загинув, четверо отримали поранення.