На Донбассе в пунктах пропуска застряли несколько сотен авто

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро в очередях на КПВВ находилось почти 300 автомобилей

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе в очередях застряли несколько сотен автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество машин: "Майорское" - 40/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/45; "Гнутово" - 40/60.

Также сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 39 тысяч человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9065 человек и 1050 транспортных средств;

"Марьинка" - 8940 человек и 1455 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7310 человек и 1350 транспортных средств;

"Гнутово" - 4005 человек и 1000 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9690 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще один ранен.

Также накануне в ООН назвали число жертв на Донбассе за ноябрь. Всего в этот период пострадали 10 мирных жителей. Среди них восемь получили ранения, а двое погибли вследствие разрыва мин.