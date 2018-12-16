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На Донбасі в пунктах пропуску застрягли кілька сотень авто

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 08:36
На Донбасі в пунктах пропуску застрягли кілька сотень авто
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок в чергах на КПВВ перебувало майже 300 автомобілів

В контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі в чергах застрягли кілька сотень автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду відкрилися за графіком зимового періоду і функціонують у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість машин: "Майорське" - 40/60; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/45; "Гнутове" - 40/60.

Також повідомляється, що за минулу добу КПВВ перетнули 39 тисяч осіб і 4,9 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9065 осіб і 1050 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8940 осіб і 1455 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7310 осіб і 1350 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4005 осіб і 1000 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9690 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовий, ще один поранений.

Також напередодні в ООН назвали число жертв на Донбасі за листопад. Загалом за цей період постраждали 10 мирних жителів. Серед них восьмеро отримали поранення, а двоє загинули внаслідок розриву мін.

 

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