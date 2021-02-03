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На Донбассе проведут инспекцию украинских позиций. Поручил президент

Автор: Дмитрий Левицкий

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе началась инспекция позиций украинских военнослужащих. Такое поручение дал президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщил Офис президента Украины.

В рамках инспекции проверят состояние готовности украинской армии к выполнению задач по назначению. Проверка также направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности военных к выполнению задач.

"К участию в инспекционной проверке привлечены представители Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины", - добавили в ОП.

Доклад по результатам проверки направят непосредственно президенту Зеленскому, вместе с тем главе государства предоставят предложения по наращиванию возможностей ВСУ и решению имеющихся проблем в армии.

Напомним, на днях стало известно, что в районе проведения ООС на Донбассе исчез украинский военный. По неподтвержденной информации, военный находится на оккупированной территории.

Кроме того, в конце декабря в плен боевиков попал украинский военный. В штабе заявляли, что оккупанты хотели использовать этот инцидент для дискредитации украинских военных.

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