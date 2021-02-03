На Донбасі проведуть інспекцію українських позицій. Доручив президент

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі почалася інспекція позицій українських військовослужбовців. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив Офіс президента України.

В рамках інспекції перевірять стан готовності українського війська до виконання завдань за призначенням. Перевірка також спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності військових до виконання завдань.

"До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу президента, апарату Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України", - додали в ОП.

Доповідь за результатами перевірки направлять безпосередньо президенту Зеленському, разом з тим главі держави нададуть пропозиції щодо нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем в армії.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в районі проведення ООС на Донбасі зник український військовий. За непідтвердженою інформацією, військовий перебуває на окупованій території.

Крім того, наприкінці грудня у полон бойовиків потрапив український військовий. У штабі заявляли, що окупанти хотіли використати цей інцидент для дискредитації українських військових.