Бойовики провели навчання на окупованому Донбасі, - ІС

Окупаційні війська на Донбасі проводили перегрупування

15 березня 2018 року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей були проведені навчання цивільної оборони. Про це йдеться в опублікованих на Facebook оперативних даних групи "Інформаційний Спротив".

Зокрема, окупаційними військами перевірялася система оповіщення населення, стан бомбосховищ, а також організація взаємодії між військовими частинами і комісаріатами з практичним відпрацюванням питань оповіщення приписного складу і розгортанням пунктів прийому особового складу.

Крім того, з території Росії було доставлено близько 1300 тонн ПММ (ж/д. ст. Ровеньки), для забезпечення діяльності частин і з'єднань 1 і 2 АК оперативної угруповання російських окупаційних військ за тижневий період.

Також противник продовжив вдосконалення своїх позицій (як у першій лінії, так і в другій) в інженерному відношенні. Крім того, наголошується проведення низки перегрупувань і підсилення окупаційних формувань на окремих ділянках лінії фронту.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір» В останній тижневий період (з 15 по 21 березня ц. р.) в зоні... Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

Зокрема:

- в Ясинуватському районі північний схід Василівки і Бетманово було зафіксовано мінування противником окремих ділянок місцевості. Причому в деяких випадках мова йшла про дільницях за передовими позиціями бойовиків, практично у них в тилу. Мінування проводилося таємно, використовувалися як протипіхотні, так і протитанкові міни;

- окупанти закрили район від Докучаєвська на північ до Донецька, виставлені блокпости, обмежено пересування цивільного автотранспорту;

- противник продовжує зміцнювати та посилювати північ Дебальцевського вузла оборони в районі Светлодарской дуги. В районі Новогригорівка зазначалося поява нових одиниць бронетехніки (4 БМП-1\2 і 1 МТ-ЛБ);

- окупанти посилили свій підрозділ, який обороняється по рубежу висота 206.9 - Біла Кам'янка декількома одиницями бронетехніки (в районі Білої Кам'янки спостерігалася пара окопаного БМП-1 і 1 МТ-ЛБ), ще 3 одиниці БМП-1 спостерігалися в районі на південний схід Петровського, замасковані в посадці (розосереджені);

Також у 2-м АК (2-й і 4-й омсбр) проходить часткова дефектація штатної бойової техніки в окремих підрозділах. Серед бойовиків даних бригад поширюються чутки, що даний захід проводиться перед надходженням з РФ нової великої партії бронетехніки (в першу чергу БМП-1,2) та спеціалізованого автотранспорту.

Група російських "радників" у штабі 1-го АК зажадала від командних структур корпусу "більш ретельного відпрацювання взаємодії між підрозділами різних родів військ в ході навчань по-бойовому співпраці тактичних груп, що проводяться останнім часом на полігонах "ДНР". В результаті перевірок ходу цих навчань "радники" відзначили формальний підхід до організації та проведення відповідних тренувань з боку командного ланки ряду бригад і полків.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні 18 березня в ході акцій протесту в день виборів президента Росії очікувалися провокації.