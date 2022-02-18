На Донбассе проблемы с мобильной связью. Vodafone работает с перебоями

Проблемы со связью возникли больше часа назад. Пользователи в Facebook сообщают, что связи Vodafone нет у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.

При этом у пользователей других мобильных операторов проблем со связью не возникало.

Позже начали появляться сообщения о том, что в некоторых населенных пунктах связь уже восстановили, в некоторых - частично.

В Vodafone корреспонденту РБК-Украина сообщили, что о проблеме знают, однако не могут назвать точную причину перебоев.

"Сейчас действительно наблюдаются проблемы со связью в указанных регионах. К сожалению точных причин такой неприятной ситуации и сроков восстановления связи мы назвать не можем", - сообщили РБК-Украина в Vodafone.