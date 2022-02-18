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На Донбассе проблемы с мобильной связью. Vodafone работает с перебоями

Автор: Наталья Скороход

На Донбассе появились проблем с мобильной связью. Пользователи в соцсетях из Луганской и Донецкой области сообщают, что мобильный оператор Vodafone в их регионах работает с перебоями.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проблемы со связью возникли больше часа назад. Пользователи в Facebook сообщают, что связи Vodafone нет у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.

При этом у пользователей других мобильных операторов проблем со связью не возникало.

Позже начали появляться сообщения о том, что в некоторых населенных пунктах связь уже восстановили, в некоторых - частично.

В Vodafone корреспонденту РБК-Украина сообщили, что о проблеме знают, однако не могут назвать точную причину перебоев.

"Сейчас действительно наблюдаются проблемы со связью в указанных регионах. К сожалению точных причин такой неприятной ситуации и сроков восстановления связи мы назвать не можем", - сообщили РБК-Украина в Vodafone.

Напомним, что 17 февраля произошло обострение ситуации на Донбассе. Оккупанты обстреляли Донецкую и Луганскую области 50 раз, включая жилые районы и дома, детский сад и школу, газопровод и железную станцию. Обстрелы велись из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

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