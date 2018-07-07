На Донбассе потерь среди украинских военнослужащих нет, - Минобороны

На Донбассе 7 июля боевики обстреляли Старый Айдар и Широкино

На Донбассе по состоянию на 11:00, 7 июля, зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Сообщается, что пехотное вооружение боевики применяли после полуночи по защитникам Старого Айдара, и около 2:30 по защитникам Широкино.

По его словам, с начала текущих суток в результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет.

Фото: карта ООС по состоянию на 7 июня (mil.gov.ua)

Напомним, 6 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные силы 30 раз нарушали перемирие, один украинский военный ранен.