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На Донбассе потерь среди украинских военнослужащих нет, - Минобороны

НовостиОбщество    07.07.2018 - 13:25
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

На Донбассе 7 июля боевики обстреляли Старый Айдар и Широкино

На Донбассе по состоянию на 11:00, 7 июля, зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Сообщается, что пехотное вооружение боевики применяли после полуночи по защитникам Старого Айдара, и около 2:30 по защитникам Широкино.

По его словам, с начала текущих суток в результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет.

Фото: карта ООС по состоянию на 7 июня (mil.gov.ua)

Напомним, 6 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные силы 30 раз нарушали перемирие, один украинский военный ранен.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный На Донбассе ранен украинский военный, - ООС
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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