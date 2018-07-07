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На Донбасі втрат серед українських військовослужбовців немає, - Міноборони

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 13:25
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

На Донбасі 7 липня бойовики обстріляли Старий Айдар і Широкіно

На Донбасі станом на 11:00, 7 липня, зафіксовано 3 прицільних ворожих обстріли. Про це повідомив спікер Міністерства оборони з питань ООС Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

Повідомляється, що піхотне озброєння бойовики застосовували після півночі по захисниках Старого Айдару, і близько 2:30 по захисникам Широкіно.

За його словами, з початку поточної доби в результаті бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає.

Фото: карта ООС за станом на 7 червня (mil.gov.ua)

Нагадаємо, 6 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні сили 30 разів порушували перемир'я, один український військовий поранений.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового На Донбасі поранено українського військового, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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