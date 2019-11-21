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На Донбассе пострадали трое украинских военных

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 19:07
На Донбассе пострадали трое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 21 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего пострадали три укариснких военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделенийиз ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По позициям украинских защитников российские оккупационные войска осуществили два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Шумов из противотанкового ракетного комплекса и у Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил два обстрела по укреплениям Объединенных сил - у Водяного из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов, а также неподалеку Невельского из крупнокалиберных пулеметов.

"Сегодня, 21 ноября, боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка зафиксировала увеличение интенсивности проведения артиллерийских учений боевиков вблизи участков разведения сил на Донбассе. Оккупанты пытаются предотвратить снижение боеспособности наемников.

Также РБК-Украина писало, что в районе проведения ООС на Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник. При падении беспилотник сдетонировал, что свидетельствует о том, что он перевозил опасный груз. Беспилотник был сбит на горловском направлении.

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