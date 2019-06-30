На Донбассе пострадали двое украинских военных

На Донбассе в течение минувших суток, 29 июня, боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что 15 раз было применено запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи н.п. Гранитное, Опытное, Пески, Водяное, Авдеевка, Верхньоторецьке, Красногоровка, Талаковка, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское; Луганское, Майорское, Новолуганское, Зайцевое, Зализное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

По данным разведки 29 июня двое оккупантов уничтожены, один ранен.

От начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Луганского.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе совершили очередную попытку обвинить подразделения ООС в обстреле населенного пункта. В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ была опубликована информация о факте обстрела домов в Пікузах на не подконтрольной Украине территории.