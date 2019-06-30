На Донбасі постраждали двоє українських військових

На Донбасі протягом минулої доби, 29 червня, бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, постраждали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що 15 разів було застосовано заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу н.п. Гранітне, Опитне, Пісок, Водяне, Авдіївка, Верхньоторецьке, Красногорівка, Талаківка, Кам'янка, Павлопіль, Широкине, Лебединське; Луганське, Майорське, Новолуганське, Зайцеве, Залізне.

"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям", - зазначили в ООС.

За даними розвідки 29 червня двох окупантів знищено, та одного поранено.

Від початку поточної доби противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Луганського.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі здійснили чергову спробу звинуватити підрозділи ООС в обстрілі населеного пункту. У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків у Пікузах на не підконтрольній Україні території.