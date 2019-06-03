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На Донбассе в понедельник погиб украинский военный

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 13:14
На Донбассе в понедельник погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Военный погиб при выполнении задач по назначению

В зоне ООС на Донбассе в понедельник, 3 июня, ночью погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

Указано, что Забава погиб во время выполнения задач по назначению.

На Донбассе в понедельник погиб украинский военный

"Сегодня ночью 3 июня во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович. Погибший десантник был родом из Запорожья, дома остались жена, дочь и сын. Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином", - говорится в сообщении.

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ и военной части выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в ходе проведения ООС на Донбассе 1 июня ранения получил один украинский военнослужащий.

Как писало РБК-Украина, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 июня вооруженные формирования РФ нарушали режим прекращения огня. Так, боевики осуществили обстрел в районе населенного пункта Гнутово. Обстрел велся с использованием ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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