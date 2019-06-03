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На Донбасі в понеділок загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 13:14
На Донбасі в понеділок загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Військовий загинув під час виконання завдань за призначенням

У зоні ООС на Донбасі у понеділок, 3 червня, вночі загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Вадим Забава. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у своєму Facebook.

Вказано, що Забава загинув під час виконання завдань за призначенням.

На Донбасі в понеділок загинув український військовий

"Сьогодні вночі 3 червня під час виконання завдань за призначенням у районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович. Загиблий десантник був родом із Запоріжжя, вдома залишилися дружина, донька та син. Ми втратили людину, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном", - сказано у повідомленні.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ та військової частини висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, у ході проведення ООС на Донбасі 1 червня поранення отримав один український військовослужбовець.

Як писало РБК-Україна, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 2 червня збройні формування РФ порушували режим припинення вогню. Так, бойовики здійснили обстріл у районі населеного пункту Гнутове. Обстріл вівся з використанням ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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