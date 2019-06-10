На Донбассе в понедельник обошлось без потерь среди украинских военных

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Від початку доби ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: тричі в районі села ВОДЯНЕ, з напрямку АЗОВ та ВЕСЕЛЕ – з 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм; ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку населеного пункту УКРАЇНСЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету та крупнокаліберного кулемету; поблизу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ, зі сторони населеного пункту МИХАЙЛІВКА – зі 120 мм мінометів; в районі населеного пункту ТАЛАКІВКА - з крупнокаліберних кулеметів; двічі ГНУТОВЕ, зі сторони АЗОВ та ВЕРХНЬОШИРОКИНЕ – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ, з напрямку ДОЛОМІТНЕ - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази НОВООЛЕКСАНДРІВКА, з напрямку населеного пункту КАЛИНОВЕ та КАЛИНОВЕ-БОРЩУВАТЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів; двічі ЗАЙЦЕВЕ, з напрямку ГОЛЬМІВСКЕ та ЗАЙЦЕВЕ – автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танку. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, НОВООЛЕКСАНДРІВКА, АВДІЇВКА, МАР'ЇНКА, КРИМСЬКЕ, ЗОЛОТЕ-4, БОГДАНІВКА, НОВОТРОЇЦЬКЕ, СТАРОГНАТІВКА, ОПИТНЕ, ЗАЙЦЕВЕ, ТРАВНЕВЕ, КРАСНОГОРІВКА, ПІВДЕННЕ, ВОДЯНЕ, ГНУТОВЕ та ПАВЛОПІЛЬ. 8 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 10 фактів пов'язаних з незаконним поводженням з наркотичними засобами, 5 фактів пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами, 5 крадіжок. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 7 осіб. Виявлено 41 адміністративне правопорушення. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали близько 20 тисяч осіб та майже дві з половиною тисяч транспортних засобів. Така ж кількість осіб та транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. Прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил виявлено за ознаками контрабанди та вилучено матеріальних цінностей на загальну суму майже 15 тисяч гривень. 34-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.