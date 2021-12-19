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На Донбассе с полуночи ни одного обстрела

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Донбасс, Воскресенье 19 декабря 2021 17:38
На Донбассе с полуночи ни одного обстрела Фото: на Донбассе сохраняется тишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 19 декабря в районе проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано ни одного обстрела. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, вчера боевики восемь раз нарушали перемирие на Донбассе. В результате враждебных действий пострадал украинский военный.

А днем ранее на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима тишины.

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