На Донбассе с полуночи ни одного обстрела
Фото: на Донбассе сохраняется тишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
С начала 19 декабря в районе проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано ни одного обстрела. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - сообщили в штабе ООС.
Напомним, вчера боевики восемь раз нарушали перемирие на Донбассе. В результате враждебных действий пострадал украинский военный.
А днем ранее на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима тишины.