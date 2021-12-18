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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

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Донбасс, Суббота 18 декабря 2021 07:20
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину" Фото: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 17 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 18 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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