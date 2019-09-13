На Донбассе получили ранения шесть украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вследствие вражеских обстрелов шесть украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести

На Донбассе с начала суток 13 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, шесть украинских военных ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевск - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки по направлению Трудовского - со снайперской и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки по направлению Пикузы - из стрелкового оружия; вблизи Авдеевки по направлению Минерального - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Опросного с направлении Спартака - из автоматического гранатомета; вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Зайцевого по направлению Гольмовского - из миномета калибра 82 мм; вблизи Майорская по направлению "Шахта 6-7" - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Новгородского из направлении Широкой Балки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.