На Донбасі отримали поранення шість українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Унаслідок ворожих обстрілів шість українських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості

На Донбасі з початку доби 13 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, шість українських військових поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Зазначається, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 82 мм. Також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська - з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського - зі снайперської та стрілецької зброї;

неподалік Талаківки з напрямку Пікузів - зі стрілецької зброї; поблизу Авдіївки з напрямку Мінерального - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Опитного з напрямку Спартака - з автоматичного гранатомета;

поблизу Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі Зайцевого з напрямку Гольмівського - з міномета калібру 82 мм; поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7" - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї; неподалік Новгородського з напрямку Широкої Балки - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості.