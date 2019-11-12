На Донбасі отримали поранення два українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 12 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на вибуховому пристрої отримали поранення двоє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Російські окупаційні війська здійснили два обстрілу українських позицій в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме біля Хутора Вильного і неподалік від Південного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу по позиціях ОС: у Пісків, неподалік Верхньоторецької і поблизу Мар'їнки.

"протягом поточної доби поранення в результаті підриву на невідомому вибуховий предмет отримали два військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині за минулу добу, 11 листопада, бойовики провели 16 обстрілу. Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями зброї.

Крім того, українська сторона поінформувала ОБСЄ про завершення розведення сил в Петровському 11 листопада. Сьогодні з 12:00 розпочалося розмінування.