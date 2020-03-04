На Донбассе получили ранения четверо военных

С начала текущих суток, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четыре военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - рядом с Крымским, неподалеку Орехово, вблизи Мироновского и в районе населенного пункта Шумы.

"Сегодня, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, 2 марта на Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных. Пять украинских военных получили ранения.