На Донбасі отримали поранення четверо військових

З початку поточної доби, 4 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого четверо військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч із Кримським, неподалік Оріхове, поблизу Миронівського та в районі населеного пункту Шуми.

"Сьогодні, 4 березня, в результаті обстрілу ворожих чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець загинув, ще п'ятеро отримали поранення.

Крім того, 2 березня на Донбасі бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових. П'ять українських військових отримали поранення.