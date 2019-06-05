На Донбассе погибли трое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 4-5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг, в частности, обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Опытного, Новоселовки Второй, Талаковки, возле Чермалыка и Павлополя, Песков и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли пять раз: вблизи населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Золотое-4 и Станицы Луганской.

По данным разведки, 4 июня один оккупант уничтожен, еще один ранен.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенных пунктов Талаковка и Водяное; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Золотого-1.

В результате обстрелов 5 июня погиб один военнослужащий Объединенных сил, потери врага уточняются.

Напомним, 2 июня украинская сторона совместного центра координации и контроля сообщила, что на неподконтрольных украинскому правительству территориях боевики Российской Федерации продолжают обстрел населенных пунктов.