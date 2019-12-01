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Боевики на Донбассе нарушили перемирия из запрещенных минометов

Новости » Общество     01.12.2019 - 18:30
Боевики на Донбассе нарушили перемирия из запрещенных минометов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики два раза обстреляли позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В частности, один обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новолуганского. Тут боевики применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил один обстрел по укреплениям Объединенных сил возле Новогригорьевки, боевики применили минометы калибра 82 мм.

Сегодня, 1 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 ноября, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Луганского, дважды недалеко от Водяного, Широкиного, Старогнатовки, Новотроицкого. Боевики применяли минометы 82-го калибра.

Также РБК-Украина писало, что с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе перейдут на зимний график работы. Пропуск граждан через линию разграничения будут осуществлять с 8:00 до 17:00.

Боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку КПВВ на Донбассе перешли на зимний график
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