На Донбассе погибли двое украинских военных, - ООС

В течение дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по подразделениям ООС

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение текущих суток, 28 июня 2018 года погибло двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"В ходе боя командир взвода Валерий Каземирович Шишан увидел, что тяжело ранен боец резервной группы. Без сомнений командир бросился вместе с командиром роты спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер-террорист", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в подразделении мужчина был наистаршим, скоро ему исполнилось бы 58 лет.

Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и боец резервной группы Андрей Волос. Ему было всего 25.

Погибли военные в районе населенного пункта Пивденное, что на Горловском направлении.

"Всего в течение дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по нашим подразделениям, из них 6 раз с применением минометов и танков", - отмечают в ООС.

По предварительным данным разведки, в районе Пивденного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранены.

Напомним, в районе проведения операции ООС на Донбассе в течение прошлых суток, 27 июня 2018 года, погибло трое украинских военнослужащих.