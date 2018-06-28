На Донбасі загинули двоє українських військових, - ООС

Протягом дня зафіксовано 7 випадків ведення прицільного вогню по підрозділах ООС

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) упродовж поточної доби, 28 червня 2018 року загинуло двоє українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.

"В ході бою командир взводу Валерій Каземірович Шишан побачив, що важко поранений боєць резервної групи. Без сумнівів командир кинувся разом з командиром роти рятувати свого підлеглого. Саме цього й очікував снайпер-терорист. Підступним пострілом снайпера Валерій Каземірович Шишан був смертельно поранений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у підрозділі чоловік був найстаршим, невдозі йому виповнилося б 58 років.

Не дочекавшись свого командира, згодом від отриманих важких поранень помер й боєць резервної групи Андрій Волос. Йому було лише 25.

Загинули військові в районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку.

"Всього протягом дня зафіксовано 7 випадків ведення прицільного вогню по наших підрозділах, з них 6 разів із застосуванням мінометів та танків", - зазначають у ООС.

За попередніми даними розвідки, в районі Південного ворог поніс втрати 5 вбитими та 8 поранено.

Нагадаємо, у районі проведення операції ООС на Донбасі протягом минулої доби, 27 червня 2018 року, загинуло троє українських військовослужбовців.