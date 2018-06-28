Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі загинули двоє українських військових, - ООС

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 19:16
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Протягом дня зафіксовано 7 випадків ведення прицільного вогню по підрозділах ООС

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) упродовж поточної доби, 28 червня 2018 року загинуло двоє українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.

"В ході бою командир взводу Валерій Каземірович Шишан побачив, що важко поранений боєць резервної групи. Без сумнівів командир кинувся разом з командиром роти рятувати свого підлеглого. Саме цього й очікував снайпер-терорист. Підступним пострілом снайпера Валерій Каземірович Шишан був смертельно поранений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у підрозділі чоловік був найстаршим, невдозі йому виповнилося б 58 років.

Не дочекавшись свого командира, згодом від отриманих важких поранень помер й боєць резервної групи Андрій Волос. Йому було лише 25.

Загинули військові в районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку.

"Всього протягом дня зафіксовано 7 випадків ведення прицільного вогню по наших підрозділах, з них 6 разів із застосуванням мінометів та танків", - зазначають у ООС.

За попередніми даними розвідки, в районі Південного ворог поніс втрати 5 вбитими та 8 поранено.

Нагадаємо, у районі проведення операції ООС на Донбасі протягом минулої доби, 27 червня 2018 року, загинуло троє українських військовослужбовців.

Бойовики для розвідки українських позицій на Донбасі 6 разів застосували безпілотними, - ООС На Донбасі за добу ліквідували 10 бойовиків, - розвідка
Теги публікації: ООС, загиблі, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся