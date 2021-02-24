На Донбасі загинув військовий, його останки виявили у лісосмузі

На Донбасі ідентифікували останки українського військовослужбовця Сергія Сорочинського. За попередніми даними він загинув унаслідок вибуху.

Як повідомляється, загиблого військовослужбовця знайшли у лісосмузі поблизу Щастя Луганської області. Коли саме він загинув - не вказується.

"Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Обставини загибелі військовослужбовця уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сергій Сорочинський 1984 року народження проживав із родиною в селі Будьки Вінницької області. Його призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року. У загиблого військового залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.