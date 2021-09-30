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На Донбассе погиб украинский военный

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Четверг 30 сентября 2021 11:19
На Донбассе погиб украинский военный Фото: на Донбассе погиб военный (Getty Images)
Автор: Инна Собора

С начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. От обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Один раз боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Режим тишины боевики нарушили:

  • у Новотошковского - прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • вблизи Каменнки - огонь из артиллерии калибра 122 мм.
  • в сторону населенного пункта Попасная - обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

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