На Донбассе погиб украинский военный
Фото: на Донбассе погиб военный (Getty Images)
С начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. От обстрелов погиб украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Один раз боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Режим тишины боевики нарушили:
- у Новотошковского - прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- вблизи Каменнки - огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- в сторону населенного пункта Попасная - обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.