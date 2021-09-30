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На Донбасі загинув український військовий

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Четвер 30 вересня 2021 11:19
На Донбасі загинув український військовий Фото: на Донбасі загинув військовий (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. Від обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Один раз бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Режим тиші бойовики порушили:

  • біля Новотошківського - прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • поблизу Кам'яннки - вогонь з артилерії калібру 122 мм.
  • в бік населеного пункту Попасна - обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

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