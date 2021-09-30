На Донбасі загинув український військовий
Фото: на Донбасі загинув військовий (Getty Images)
Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. Від обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Один раз бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Режим тиші бойовики порушили:
- біля Новотошківського - прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- поблизу Кам'яннки - вогонь з артилерії калібру 122 мм.
- в бік населеного пункту Попасна - обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.