На Донбассе умер один из раненых вчера военных

Погиб украинский военнослужащий, который пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе в среду, 7 ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 92-ой отдельной механизированной бригады операции Объединенных сил.

Как сообщается, оккупанты обстреляли украинских бойцов в момент, когда те выгружали древесину. Ракета боевиков около 12:20, попала в грузовик, у которого работали военнослужащие.

"Один из них сразу погиб, еще трое получили многочисленные ранения. Между жизнью и смертью оказался один из солдат. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей - он был самым тяжелым из раненых", - говорится в сообщении.

Врачи не смогли спасти пострадавшего украинского военного.

Напомним, вчера боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, боевики применяли противотанковые управляемые ракеты.

Как писало РБК-Украина, в ОБСЕ сообщили, что разведение сил в Петровском на Донбассе начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по киевскому времени.