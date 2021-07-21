На Донбассе подорвался украинский военный

Очередной украинский военный подорвался на мине в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Его доставили в больницу, состояние здоровья - удовлетворительное.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативной группировки "Север".
Сообщается, что в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве боец получил ранение.
"Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в июне на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
А в мае в результате подрыва на мине погиб мирный житель. Инцидент произошел, когда он была на кладбище.