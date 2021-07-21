UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе подорвался украинский военный

Автор: РБК-Украина

Очередной украинский военный подорвался на мине в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Его доставили в больницу, состояние здоровья - удовлетворительное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативной группировки "Север".

Сообщается, что в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве боец получил ранение.

"Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

А в мае в результате подрыва на мине погиб мирный житель. Инцидент произошел, когда он была на кладбище.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбассминаподрыв