RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі підірвався український військовий

Автор: РБК-Україна

Черговий український військовий підірвався на міні в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі. Його доставили до лікарні, стан здоров'я - задовільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного угруповання "Північ".

Повідомляється, що в результаті підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої боєць отримав поранення.

"Воїну оперативно надано першу медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні на Донбасі двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

А в травні в результаті підриву на міні загинув мирний житель. Інцидент стався, коли він була на кладовищі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбасминаподрыв