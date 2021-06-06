ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі підірвався український військовий

Новость на русском →
Донбас, Неділя 06 червня 2021 07:57
На Донбасі підірвався український військовий Фото: військовий підірвався на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

На Донбасі минулої доби, 5 червня, не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. А сьогодні український військовослужбовець підірвався на вибухівці.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я - захисника середньої тяжкості", - заявили у штабі.

Крім того, з початку цієї доби окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях ООС поблизу населеного пункту Піски. Проросійські бойовики застосували міномети 120-го калібру.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала, що окупаційні війська відпрацьовують висування підрозділів і техніки в оперативні райони.

Також РБК-Україна писало, що з початку війни на Донбасі в результаті бойових дій загинули понад 200 дітей, ще півсотні вважаються зниклими безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас військові подорвался на мине ООС
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС