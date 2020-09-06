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На Донбассе на минном поле подорвались военные

Верхньоторецьке, Воскресенье 06 сентября 2020 15:17
На Донбассе на минном поле подорвались военные
Фото: минное поле (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Двое пропавших без вести во время пожара вблизи Верхнеторецкого (Донецкая область) военнослужащих Объединенных сил погибли. Военные подорвались на минном поле противника.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Военнослужащие были отрезаны пламенем от остального личного состава во время обхода очага пожара в "серой зоне". Военнослужащие зашли на минное поле противника, где подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, военнослужащие пропали без вести в субботу, 5 сентября. Подразделения Объединенных сил помогают спасателями ГСЧС тушить лесные и степные пожары вблизи линии разграничения на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области во время тушения пожара погиб военнослужащий Объединенных сил; сначала он считался пропавшим без вести.

Кроме того, в результате пожара в Луганской области погибло гражданское лицо, еще как минимум двое пострадали.

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