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На Донбасі підірвались двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 07:18
На Донбасі підірвались двоє українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Воїни отримали поранення, бойовики за добу порушили "тишу" 12 разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 28 січня, двоє українських військових підірвались на невстановленому вибуховому пристрої. Про це передає прес-центр ООС.

Військові вижили - у них бойові травми. У той же час зазначається, що збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - повідомили в прес-центрі.

Обстріли велися двічі поблизу Лебединського, неподалік Березового, поряд з Василівкою, двічі неподалік Новолуганського, в районі населеного пункту Оріхове, чотири рази поряд з Новотошківським і поруч з Троїцьким.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали в ООС.

На Донбасі підірвались двоє українських військових

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники затримали на Донбасі диверсанта бойовиків "ДНР".

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