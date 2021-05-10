На Донбассе пассажиропоток через КПВВ уменьшился вдвое за неделю

С украинской стороны открыты все КПВВ для пропуска через линию разграничений. Они работают ежедневно с 8:00 до 16:00, однако движение через большинство пунктов пропуска заблокировано со стороны оккупационных администраций. Полноценно работает лишь "Станица Луганская". КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют лишь по понедельникам и пятницам.

Через "Станицу Луганскую" пассажиропоток уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей. На оккупированную территорию проследовало 3346 человек, на подконтрольную Украине - 3400.

КПВВ "Новотроицкое" пересекло 114 человек и 30 транспортных средств к временно оккупированной части Донецкой области, 122 человека и 36 автомобилей - на подконтрольную территорию Украины.

При этом при въезде из оккупированных частей Донбасса необходимо будет пройти термоскрининг и находиться в маске. Без самоизоляции будут пропускать граждане, которые готовы пройти вакцинацию на подконтрольной территории и имеют при себе приглашение на вакцинацию.

Те, кто обязан пройти самоизоляцию, обязаны установить и активировать приложение "Вдома". В случае невозможности установления приложения они подлежат обсервации.

Для иностранцев также необходимо иметь при себе страховой полис.