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На Донбассе пассажиропоток через КПВВ уменьшился вдвое за неделю

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшую неделю вдвое сократился пассажиропоток через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ). Из семи КПВВ полноценный пропуск осуществляется лишь один, еще через один - частичный.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

С украинской стороны открыты все КПВВ для пропуска через линию разграничений. Они работают ежедневно с 8:00 до 16:00, однако движение через большинство пунктов пропуска заблокировано со стороны оккупационных администраций. Полноценно работает лишь "Станица Луганская". КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют лишь по понедельникам и пятницам.

Через "Станицу Луганскую" пассажиропоток уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей. На оккупированную территорию проследовало 3346 человек, на подконтрольную Украине - 3400.

КПВВ "Новотроицкое" пересекло 114 человек и 30 транспортных средств к временно оккупированной части Донецкой области, 122 человека и 36 автомобилей - на подконтрольную территорию Украины.

При этом при въезде из оккупированных частей Донбасса необходимо будет пройти термоскрининг и находиться в маске. Без самоизоляции будут пропускать граждане, которые готовы пройти вакцинацию на подконтрольной территории и имеют при себе приглашение на вакцинацию.

Те, кто обязан пройти самоизоляцию, обязаны установить и активировать приложение "Вдома". В случае невозможности установления приложения они подлежат обсервации.

Для иностранцев также необходимо иметь при себе страховой полис.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали, что изменений в графике работы КПВВ на майские праздники не будет.

Ранее СБУ предупредила украинцев о вероятности российских диверсий на Пасху.

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