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На Донбассе отбиты 6 атак войск РФ. Из-за вражеских обстрелов есть жертвы среди гражданских

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области в результате российских обстрелов по населенным пунктам ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок. Также зафиксирована гибель гражданского, который получил ранения в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"12 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Марьинке. Кроме того, сегодня (во вторник, - Ред.) в Бахмуте скончался один человек, получивший ранения в Луганской области", - рассказал он.

Так, сейчас число убитых мирных граждан в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения РФ составляет уже 238 человек, еще 761 - получил ранения.

Глава ОВА отметил, что количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время установить невозможно.

В результате вражеских обстрелов 12 апреля по городам на Донбассе ранены трое гражданских и один погиб (фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в течение прошедших суток на Донбассе военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак российских оккупантов, нанеся захватчикам очередные потери.

В частности, бойцы ВСУ уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника. Кроме того, подразделения ПВО на Донбассе сбили 1 российский вертолет и 2 беспилотника.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты 12 апреля обстреляли поселок под Харьковом. В результате 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

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