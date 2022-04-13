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На Донбасі відбито 6 атак військ РФ. Через ворожі обстріли є жертви серед цивільних

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Володимир Костирін

У Донецькій області в результаті російських обстрілів по населених пунктах поранення отримали троє мирних жителів, у тому числі дитина. Також зафіксована загибель цивільного, який отримав поранення в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"12 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено ще 2 людей, у тому числі 12-річного хлопчика. Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Мар'їнці. Крім того, сьогодні (у вівторок, - Ред.) в Бахмуті померла одна людина, яка одержала поранення на Луганщині", - розповів він.

Так, зараз число убитих мирних громадян в Донецькій області в результаті повномасштабного вторгнення РФ становить вже 238 людей, ще 761 - отримав поранення.

Глава ОВА зазначив, що кількість жертв в Маріуполі та Волновасі в цей час встановити неможливо.

В результаті ворожих обстрілів 12 квітня по містах на Донбасі поранені троє цивільних і один загинув (фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Як повідомили в прес-службі Міноборони, протягом минулої доби на Донбасі військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 6 атак російських окупантів, завдавши загарбникам чергових втрат.

Зокрема, бійці ЗСУ знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника. Крім того, підрозділи ППО на Донбасі збили 1 російський вертоліт і 2 безпілотники.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти 12 квітня обстріляли селище під Харковом. В результаті 1 людина загинула, ще 2 отримали поранення.

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