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На Донбассе оккупанты шесть раз открывали огонь, стреляли из гранатометов и пулеметов

Донбасс, Четверг 14 января 2021 07:56
На Донбассе оккупанты шесть раз открывали огонь, стреляли из гранатометов и пулеметов
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 13 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Рядом с населенным пунктом Водяное боевики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки и возле Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 12 января боевики на Донбассе 11 раз обстреливали украинские позиции. В результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский военный.

Кроме того, 11 января в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный.

Ранее сообщалось, что в районе проведения ООС погибла 29-летняя военнослужащая. Обстоятельства смерти уточняются.

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