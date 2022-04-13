На Донбассе оккупанты сформировали батальоны из мобилизованных жителей "ЛДНР", - Генштаба

Российские оккупанты сформировали не менее пяти батальонов из принудительно мобилизованных жителей захваченных территорий Донецкой и Луганской областей. Подразделениями командуют офицеры из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков", - говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что комплектование батальонов проводилось в результате принудительной мобилизации мужчин из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Эти полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 личного состава в каждом.

"Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10% личного состава этих подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил РФ. Эти формирования имеют значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами", - подчеркивается в сводке.