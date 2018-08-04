На Донбасі окупанти активізували підготовку до чергового призову місцевого населення

Для цього окупаційними адміністраціями вносяться зміни до так званого "законодавства"

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування активізувало підготовку до чергового масштабного призову місцевого населення. Про це у ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Чоловіків призивають для проходження так званої військової служби у складі з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ. Для цього російськими окупаційними адміністраціями вносяться зміни до так званого "законодавства" щодо призову та проходження військової служби.

"При цьому, знижуються вимоги до кандидатів щодо стану їх здоров’я та морально-психологічних характеристик. Так, до складу мобілізаційного резерву передбачається включати осіб, які раніше не підлягали призову взагалі, у т.ч. й іноземців, що тимчасово перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - повідомляють у Міноборони.

Зазначається, що водночас окупанти під виглядом проведення навчань інтенсивно обладнують на території полігонів 1, 2 АК ЗС РФ нові майданчики для розгортання додаткових пунктів прийому особового складу.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що на Донбасі з початку доби українські військові зафіксували вісім прицільних обстрілів з боку бойовиків.