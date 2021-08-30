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На Донбассе оккупанты 9 раз нарушили "тишину", ранены двое бойцов

Автор: Артур Родивилов

Боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских защитников 29 августа. В результате ранения получили двое бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Вблизи Широкино оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Крымского враг дважды стрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось, в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

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ДонбассООС