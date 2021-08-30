На Донбассе оккупанты 9 раз нарушили "тишину", ранены двое бойцов

Боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских защитников 29 августа. В результате ранения получили двое бойцов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.
Вблизи Широкино оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
В направлении Крымского враг дважды стрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщалось, в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.