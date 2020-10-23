На Донбассе ограничительные меры на КПВВ продлили до конца года

На Донбассе противоэпидемические ограничительные меры на КПВВ продлены до конца 2020 года. Такой приказ был подписан командующим операцией Объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

При этом отмечается, что контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" продолжают функционировать по осеннему графику - ежедневно с 7:00 до 18:30. Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны российских вооруженных формирований.

За неделю движение по дорожному коридору "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу.

В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 160 граждан и 53 транспортных средства попали на контролируемую территорию. Одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали на временно оккупированную часть Донбасса.

Через КПВВ "Марьинка" пропуск не осуществлялся. Боевики полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.

Напомним, в марте Командование Объединенных сил приняло решение о введении ограничительных мер на КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, в приграничных районах Луганской области усилили пограничный контроль.