На Донбасі обмежувальні заходи на КПВВ продовжили до кінця року

На Донбасі протиепідемічні обмежувальні заходи на КПВВ продовжені до кінця 2020 року. Такий наказ був підписаний командувачем збройних сил.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

При цьому наголошується, що контрольні пункти "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" продовжують функціонувати по осінньому графіком - щодня з 7:00 до 18:30. Однак рух цими дорожніми коридорами заблоковано з боку російських збройних формувань.

За тиждень рух по дорожньому коридору "Донецьк - Маріуполь" окупанти розблокували в понеділок і п'ятницю.

У ці дні через КПВВ "Новотроїцьке" 160 громадян і 53 транспортні засоби потрапили на контрольовану територію. Одночасно 162 громадянина і 35 транспортних засобів проїхали на тимчасово окуповану частину Донбасу.

Через КПВВ "Мар'їнка" пропуск не здійснювався. Бойовики повністю заблокували рух у рамках цього дорожнього коридору.

Нагадаємо, в березні Командування Об'єднаних сил прийняло рішення про введення обмежувальних заходів на КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, в прикордонних районах Луганської області посилили прикордонний контроль.