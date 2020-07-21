ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе ограничат въезд грузового транспорта с 23 июля

Вторник 21 июля 2020 18:14
На Донбассе ограничат въезд грузового транспорта с 23 июля
Фото: фура (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях будет ограничен въезд и передвижение грузового транспорта. Ограничение вступит в силу с четверга, 23 июля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На Донбассе ограничат передвижение грузового транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28 градусов. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.

Отмечается, что ограничение не будет распространиться на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Напомним, с 18 мая в Киеве ограничили въезд для грузовиков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донбассгрузоперевозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь