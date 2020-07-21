На Донбасі обмежать в'їзд вантажного транспорту з 23 липня

Фото: фура (РБК-Україна)

Обмеження діятиме із 10:00 до 22:00

У районі проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій і Луганській областях буде обмежений в'їзд і пересування вантажного транспорту. Обмеження набуде чинності з четверга, 23 липня.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

На Донбасі обмежать пересування вантажного транспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн при температурі повітря більше ніж +28 градусів. Обмеження діятиме із 10:00 до 22:00.

Зазначається, що обмеження не буде поширитися на транспортні засоби, що здійснюють перевезення вантажів, які використовуються при ліквідації стихійних лих або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Нагадаємо, з 18 травня у Києві обмежили в'їзд для вантажівок.