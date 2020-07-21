ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі обмежать в'їзд вантажного транспорту з 23 липня

Вівторок 21 липня 2020 18:14
На Донбасі обмежать в'їзд вантажного транспорту з 23 липня
Фото: фура (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Обмеження діятиме із 10:00 до 22:00

У районі проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій і Луганській областях буде обмежений в'їзд і пересування вантажного транспорту. Обмеження набуде чинності з четверга, 23 липня.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

На Донбасі обмежать пересування вантажного транспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн при температурі повітря більше ніж +28 градусів. Обмеження діятиме із 10:00 до 22:00.

Зазначається, що обмеження не буде поширитися на транспортні засоби, що здійснюють перевезення вантажів, які використовуються при ліквідації стихійних лих або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Нагадаємо, з 18 травня у Києві обмежили в'їзд для вантажівок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасгрузоперевозки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся