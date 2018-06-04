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На Донбасі офіцери РФ направляють підлеглих вести обстріли на передовій за алкоголізм, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 13:05
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Командування РФ на Донбасі продовжує заходи з підтримання контрольованої напруженості вздовж лінії розмежування

На окупованому Донбасі офіцери Російської Федерації (РФ) направляють підлеглих вести обстріли на передовій за алкоголізм. Про це з посиланням на дані розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За інформацією розвідки, командування РФ на Донбасі продовжує заходи з підтримання контрольованої напруженості вздовж лінії розмежування. 

Зокрема, за вживання алкоголю та наркотиків військових РФ направляють на передову з наказом обстрілювати позиції українських підрозділів.

"У ході проведення контрснайперських заходів російські офіцери у якості так званої "приманки" використовують підлеглих, які систематично вживають алкоголь або наркотичні речовини. Порушників направляють на передову з наказом обстрілювати позиції підрозділів Об’єднаних сил для виявлення снайперів у разі відкриття ними вогню у відповідь", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 3 червня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, розвідка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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