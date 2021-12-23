UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе ни одного выстрела за сутки

Автор: Наталья Скороход

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 декабря, не прогремело ни одного выстрела. Украинские военные отмечают отсутствие нарушений режима прекращения огня со стороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

По данным наших военных, за прошедшие сутки и по состоянию на сегодняшее утро на Донбассе не зафиксировано обстрелов.

"За прошедшие сутки, 22 декабря, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские воины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что 22 декабря ТКГ договорилась о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе. Об этом рассказал представитель ОБСЕ Микко Кинунен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс