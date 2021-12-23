На Донбассе ни одного выстрела за сутки

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 декабря, не прогремело ни одного выстрела. Украинские военные отмечают отсутствие нарушений режима прекращения огня со стороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

По данным наших военных, за прошедшие сутки и по состоянию на сегодняшее утро на Донбассе не зафиксировано обстрелов.

"За прошедшие сутки, 22 декабря, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские воины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.